На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Врач Столярова: укрепить иммунитет перед осенью помогут овощи и фрукты
true
true
true
close
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Август — самое время, чтобы задуматься об укреплении иммунитета перед сезоном простуд. Основой защиты организма является сбалансированный рацион с акцентом на сезонные овощи и фрукты. Об этом в беседе с Life сообщила врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

Особую ценность для организма, по ее словам, представляют ягоды смородины и облепихи, богатые витамином С. Кроме того, стоит почаще включать в меню рыбу жирных сортов, яйца, морепродукты, мясо, орехи, а также ферментированные продукты — йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи.

«Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Добавляйте его в чай или смузи. Мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Эхинацея стимулирует иммунную систему», — отметила специалист.

Она также посоветовала ограничить употребление сладостей и переработанных продуктов, негативно влияющих на иммунную систему.

Как предупредил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов, в предстоящем эпидемическом сезоне осенью 2025 года в России ожидается вспышка свиного и гонконгского гриппа.

По словам эксперта, среди симптомов этих видов гриппа высокая температура до 38-39 градусов и лихорадка. Кроме того, у заболевших существуют риски серьезных осложнений, включая миокардит и воспаление почек.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя пить пробиотики просто потому, что так модно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами