Россиянам рассказали, как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Август — самое время, чтобы задуматься об укреплении иммунитета перед сезоном простуд. Основой защиты организма является сбалансированный рацион с акцентом на сезонные овощи и фрукты. Об этом в беседе с Life сообщила врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

Особую ценность для организма, по ее словам, представляют ягоды смородины и облепихи, богатые витамином С. Кроме того, стоит почаще включать в меню рыбу жирных сортов, яйца, морепродукты, мясо, орехи, а также ферментированные продукты — йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи.

«Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Добавляйте его в чай или смузи. Мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Эхинацея стимулирует иммунную систему», — отметила специалист.

Она также посоветовала ограничить употребление сладостей и переработанных продуктов, негативно влияющих на иммунную систему.

Как предупредил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов, в предстоящем эпидемическом сезоне осенью 2025 года в России ожидается вспышка свиного и гонконгского гриппа.

По словам эксперта, среди симптомов этих видов гриппа высокая температура до 38-39 градусов и лихорадка. Кроме того, у заболевших существуют риски серьезных осложнений, включая миокардит и воспаление почек.

