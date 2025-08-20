Москвичей пригласили посмотреть на райский банан

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» зацвел райский банан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.

В тропической части ботанического сада, в Пальмовой оранжерее, начало цвести одно из самых крупных травянистых растений в мире — райский банан (Musa paradisiaca), рассказали в «Аптекарском огороде».

Райский банан достигает до девяти метров высоту, а листья — до двух метров в длину. Соцветие похоже на огромную кисть, которая пробивается сквозь ложный стебель. В мякоти содержится 1,5% протеина, 25% сахарозы, различные ферменты, витамины, крахмал и минеральные соли. Плоды съедобные, и достигают 20 см.

В начале года в саду расцвела орхидея-вампир Дракула, которая также известна как орхидея-обезьянка. Дракула насчитывает в своем роду 118 видов. Некоторые из них отличаются кроваво-красным оттенком — отсюда и пошло такое экзотическое название. Кроме того, чашелистики Дракулы обладают необычными отростками. В конце XIX века это растение было популярным оранжерейным растением в Европе.

