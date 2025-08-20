На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичей пригласили посмотреть на райский банан

В Москве в Аптекарском огороде расцвел райский банан
true
true
true
close
Telegram-канал Аптекарский огород МГУ

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» зацвел райский банан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.

В тропической части ботанического сада, в Пальмовой оранжерее, начало цвести одно из самых крупных травянистых растений в мире — райский банан (Musa paradisiaca), рассказали в «Аптекарском огороде».

Райский банан достигает до девяти метров высоту, а листья — до двух метров в длину. Соцветие похоже на огромную кисть, которая пробивается сквозь ложный стебель. В мякоти содержится 1,5% протеина, 25% сахарозы, различные ферменты, витамины, крахмал и минеральные соли. Плоды съедобные, и достигают 20 см.

В начале года в саду расцвела орхидея-вампир Дракула, которая также известна как орхидея-обезьянка. Дракула насчитывает в своем роду 118 видов. Некоторые из них отличаются кроваво-красным оттенком — отсюда и пошло такое экзотическое название. Кроме того, чашелистики Дракулы обладают необычными отростками. В конце XIX века это растение было популярным оранжерейным растением в Европе.

Ранее российские ученые рассказали, какие растения улучшают настроение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами