«Называли шайтаном»: в Адыгее мужчина напал на соседку из-за цвета волос ее дочери

РЕН ТВ: в Адыгее соседи напали на женщину из-за цвета волос ее дочери

В Адыгее местная жительница обвинила соседей в агрессии, которую они стали к ней проявлять после изменений во внешности ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Четырехлетняя дочь женщины покрасила волосы в розовый. По мнению самой матери, с этого и начался конфликт. Жители поселка выгоняли девочку с улицы, «называли шайтаном» и обвиняли мать в неправильном воспитании. Затем к ней применили физическую силу.

«Один из мужчин перешел от слов к делу — схватил ее за шею и повалил на землю. Разнять их удалось только местным жителям», – сообщается в публикации.

Позже неизвестные нанесли серьезные травмы ее собаке. Женщина обнаружила собаку на следующий день после драки, но спасти не смогла. Как рассказала хозяйка, животному отрезали лапы.

Владелица питомца обратилась в полицию. На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

