Мать студентки из Сибири рассказала, как девочку избили из-за прически

В Минусинске двое мужчин начали издеваться над студентками колледжа в кафе из-за цвета волос и коротких стрижек, а потом один из них избил девушек. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать одной из пострадавших Дарья. Женщина отметила, что молодые люди сначала оскорбляли подруг, а после отказа «пойти выйти» один из них ударил девушек по голове.

«В кафе никого не было, потом пришли два парня. Сначала начали девчонок оскорблять, почему они так выглядят, почему цвет волос такой, почему они так подстрижены, кто они вообще – мальчики или девочки. У меня дочь повернулась, попросила отстать. Они их начали пихать, локтями отталкивать, не давали сделать заказ, вели себя неадекватно. Девчонки сели в самый уголок, подальше от них. Парни долго стояли, переговаривались. Потом один подошел, навис над моей дочкой, говорит: «слышь, пойдем, выйдем». Моя дочь ответила, что никуда не пойдет. Она из-за него выглянула, попросила персонал вызвать охрану. Чтобы с ним дальше не вести диалог, начала отворачиваться. Тут он размахнулся, левым кулаком со всей силы ударил в челюсть, в правую щеку. Пока моя очухивалась, встала подружка, на него побежала, говорит: «Остановись, зачем так сделал?» Он развернулся и подружке ударил с размаха. Она упала на кафельный пол. Дети учатся в колледже культуры и искусства, то есть они обе творческие. И получилось, что их избили просто за внешний вид», — сказала она.

Дарья уточнила, что у ее дочери сотрясение головного мозга и два перелома. По ее словам, ударившему студенток парню всего 16 лет, а его отец в личном разговоре с ней предположил, что девушки могли его спровоцировать.

«Сейчас девочки обе госпитализированы, у них сотрясения головного мозга. У моей — перелом скуловой кости и перелом гайморовой пазухи. Пока непонятно, сколько лечиться, потому что у моей смещение на два миллиметра. Нужно будет ехать в Красноярск, чтобы это все поправить. Вчера у подружки было давление 160, ее трясло. У моей был просто шок, потому что она даже не плакала. Заявление я написала на обоих. На второго написала, чтобы его хотя бы к административной ответственности привлекли. Мальчику, который ударил, 16 лет всего, а который был с ним второй – взрослый. Он не предпринимал никаких действий, когда этот бил, просто стоял. Которому 16, его задержали, опросили. Я его отцу сказала: «Вашему сыну 16 лет, он ударил двух девочек». Он ответил: «Я не знаю, что девочки ему сказали». Папа не агрессивный, может быть, он тоже был в шоке от самой ситуации», — добавила она.

Женщина заявила, что второй мужчина после случившегося приезжал со своим другом в больницу к ее ребенку, чтобы «урегулировать конфликт», и «устроил там скандал». Дарья предположила, что подросток, который избил девочек, мог попасть под его влияние.

«Он кидался на меня в больнице. Я спросила, зачем они приехали, послала их на три буквы, чтобы они не приближались к моему ребенку. Они хотели поговорить, урегулировать конфликт. Естественно, я их отправила куда подальше — он на меня начал кидаться потом. И сегодня они тоже позванивали мужу — угрожали. Я не знаю, раскаивается ли мальчик, который бил. Я пока не могу понять, как квалифицировать это наказание, потому что ситуация неоднозначная. Мы не знаем, как воздействовали на того мальчика эти взрослые дяденьки. Может, он попал под их влияние», — заключила она.

25 марта Telegram-канал «Взгляд Инфо» сообщил, что накануне в Красноярском крае двух девушек-подростков избили в столовой «Съем слона» за короткие стрижки. На опубликованных каналом кадрах из заведения видно, как один из мужчин подходит к столику, за которым сидят студентки, что-то им говорит, а затем бьет одну из девушек по лицу. После этого он бьет вторую девушку, вставшую, чтобы защитить подругу.

Ранее в Тюмени нашли мужчину, напавшего на подростка из-за шапки со звездой.