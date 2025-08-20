На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане мужчину осудили за фальшивые платежи

В Казахстане мужчина оплачивал услуги фальшивыми переводами ради популярности
Shutterstock

Житель Астаны вел роскошную жизнь ради популярности в соцсетях и не платил за это. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Казахстана в Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчина в течение пяти месяцев останавливался с друзьями в номерах пятизвездочных отелей, ужинал в дорогих ресторанах, заказывая изысканные блюда, и покупал одежду в элитных магазинах мужской одежды, предоставляя неподтвержденные платежные поручения от имени банка.

Потерпевшие, не проверяя подлинность платежей, передавали товары и услуги мошеннику. Мужчина отправлял платежные документы через банковское приложение, но денег на счете на самом деле не было.

Например, мошенник забронировал и снял номер в отеле с друзьями, заказав еду и напитки. Обманув и злоупотребив доверием работников отеля, он предоставил фиктивные платежные поручения. В итоге потерпевшему был причинен крупный материальный ущерб на сумму 4,4 млн тенге.

В суде подсудимый признал свою вину и объяснил, что пошел на мошенничество ради популярности в соцсетях.

Общая сумма ущерба составила более 8 млн тенге. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее в России предложили ввести ограничения на покупки с детских банковских карт.

