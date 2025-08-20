МЧС Смоленской области выложило видео, где «спасатель не спасает»

В МЧС Смоленска опубликовали клип, где спасатель не помог падающей девушке

МЧС Смоленской области выпустило клип в ВК Видео, в котором «спасатель не спасает».

По данным Telegram-канала «Подъем», смысл ролика заключается в том, что люди сами должны заботиться о своей безопасности.

На обнародованных кадрах можно заметить, как девушка падает на спину, понадеявшись, что ее поймает сотрудник МЧС, но он просто прошел мимо. В пресс-службе МЧС каналу прокомментировали клип и объяснили, что посыл ролика заключался в том, что человек должен надеяться в первую очередь на себя.

«Конечно, ее поймали. Никто из сотрудников не пострадал», — рассказали специалисты.

В управлении МЧС добавили, что рады широкой огласке, которую получил ролик, потому что подобный интерес поможет обратить внимание общественности на собственную безопасность, которая должна быть «всегда на первом месте».

