Россиянам назвали стоимость «школьной корзины» в 2025 году

Стоимость базового набора товаров для школы в 2025 году составляет порядка 17,5 тысячи рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования кошелька ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Согласно данным «Чек Индекса», самым дорогим из всего школьного набора стал рюкзак, который стоит в среднем 4160 руб. Дневник можно в среднем можно купить за 152 руб., а пенал — за 1187 руб.

Кроме того, сообщается, что с 1 по 15 августа этого года средняя цена школьной формы увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3198 руб. В частности, рубашки подорожали на 9% — до 1,1 тыс. руб, брюки и юбки тоже выросли в цене на 9% — до 968 руб. Средняя цена пары туфель или ботинок увеличилась на 12% — до 2131 руб.

По данным опроса ЮMoney, 45% родителей покупают необходимые для школы товары за два месяца до начала учебного года, 13% — делают покупки к школе за месяц. Еще треть россиян (30%) откладывают школьный шопинг на последние две недели августа, а 12% — привыкли собираться в школу в последние выходные лета.

До этого россиянам показали, как будет выглядеть новая школьная форма, которая соответствует требованиям ГОСТа. Главной особенностью новой формы стало отсутствие острых краев и кромок, а также гипоаллергенность ткани. На фото, которые появились в сети, можно увидеть школьную одежду для мальчиков и девочек. Это костюмы с юбкой или брюками, а также пиджаком. К комплекту для мальчиков идет рубашка с галстуком, к форме девочек добавлено белоснежное жабо.

