Удовлетворяла с 13 лет: школьница обвинила бывшего отчима в изнасиловании

В Кургане 16-летняя школьница обвинила 56-летнего бывшего отчима в изнасиловании
РИА Новости

В Кургане правоохранительные органы расследуют обвинения в изнасиловании, которые 16-летняя школьница выдвинула против бывшего отчима. Об этом сообщает E1.ru.

Подросток утверждает, что она «удовлетворяла его потребности» бывшего отчима с 13 лет, но рассказать об этом решилась только сейчас. По словам девушки, все началось, когда мужчина расстался с ее матерью.

В распоряжении издания есть аудиозапись, на которой, предположительно, подозреваемый домогается к подростку. При этом девочка напоминает бывшему отчиму, что ей 15 лет, но его это, судя по комментарию, не смущает.

По предварительной информации, в отношении 65-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчину осудили за надругательство над девочкой в гостинице.

