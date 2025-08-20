Вандал дорисовал ручкой глаза на картине в музее ИЗО в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в музее ИЗО посетитель дорисовал глаза на картине Метелева

В Екатеринбурге в музее ИЗО посетитель дорисовал шариковой ручкой глаза персонажам на картине. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на комментарий директора музея Никиты Корытина.

Инцидент произошел на экспозиции советского искусства. Неизвестный дорисовал глаза героям картины Германа Метелева «Театр». Реставраторы музея провели работы по снятию посторонних чернил с картины.

По словам директора учреждения, чернила повредили лишь лакировку полотна, а внутренний слой остался нетронутым.

«Но конечно, беспокоит, что такие вещи появляются в голове у посетителей, это, конечно, дикость. Тут более важно думать об уровне культуры в стране», — заявил Корытин.

Он добавил, что вешать все произведения за бронированное стекло бессмысленно, поскольку ограничения должны быть в голове у посетителей. Представитель музея объяснил, что посещение культурных учреждений дает ощущение визуального контакта и аутентичности. При этом создать такой эффект невозможно без доверия к посетителям.

Кадры с места реставрации картины опубликовал Telegram-канал «E1.RU». На видео можно заметить, что специалист с помощью специального инструмента устраняет поврежденный слой, возвращая полотну прежний вид.

В конце июня другой случай произошел в Монреальском музее изящных искусств. Активист движения «Последнее поколение Канады» совершил акт вандализма, облив розовой краской картину Пабло Пикассо «L'htare».

Ранее турист в музее сел на кресло из кристаллов Сваровски и сломал его.