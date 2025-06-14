Турист в музее сел на кресло из кристаллов Сваровски и сломал его

В музее Палаццо Маффеи в итальянской Вероне турист сел на кресло из кристаллов Сваровски и сломал его. Об этом сообщает Tribune.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда посетитель сел на скульптуру под названием «Стул Ван Гога» итальянского художника Николы Боллы. Работа вдохновлена ​​стулом, изображенным на одной из знаковых картин Винсента Ван Гога «Спальня».

Вместо того, чтобы имитировать сидячую позу, как сделала перед этим его спутница, мужчина по-настоящему сел на произведение, которое тут же прогнулось. Оба поспешили покинуть комнату.

Палаццо Маффеи публично осудил поступок легкомысленным и неуважительным, и подчеркнул: посетители ждали, пока сотрудники музея уйдут, прежде чем приступить к своему плану.

«Они проигнорировали все правила уважения к искусству и культурному наследию», — заявили в музее.

Реставрационные работы увенчались успехом.

«В течение нескольких дней мы не знали, возможно ли его восстановить. Но мы это сделали», — рассказали сотрудники. Музей поблагодарил правоохранительные органы, внутреннюю службу безопасности и экспертов по реставрации за восстановление.

Стоимость ремонта не разглашается, неизвестно, понесет ли пара ответственность за свои действия.

Ранее разрисованный 200-летний презерватив стал частью экспозиции музея в Амстердаме.