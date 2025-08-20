Сборы первоклассника в 2025 году обойдутся в 40 тыс. рублей

Для подготовки первоклассника к новому учебному году родителям потребуется в среднем около 40 тыс. рублей. Это оказалось дороже, чем собрать в школу старшеклассника, показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Результаты исследования публикует РИА Новости.

Если на сбор первоклассника в школу в среднем необходимо 39,5 тыс. рублей, то родителям учеников вторых-одиннадцатых классов нужно будет потратить 26,3 тыс. рублей. Всего в опросе приняли участие три тысячи родителей школьников.

Высокие расходы в первом классе объясняются тем, что ученику потребуется новый комплект школьной формы, рюкзак и все школьные принадлежности.

Самыми затратными в этом списке остаются школьная форма и обувь.

Как отмечается в исследовании, 52% родителей потратят на сборы одного ребенка от 20 до 40 тысяч рублей. При этом 29% - до 20 тысяч, а у 19% расходы превысят 40 тысяч.

Ассоциация компаний розничной торговли ранее отмечала в своем отчете, что в августе минимальная стоимость необходимых товаров для школы снизилась в среднем на 18% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Минпросвещения, 1 сентября 2025 года в России в 40 тысяч школ пойдут более 18 миллионов детей, включая около 1,5 миллионов первоклассников.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступил в силу новый ГОСТ на школьную форму.