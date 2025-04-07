Российского путешественника, оставившего негативный отзыв на отель, задержали в Танзании

На Занзибаре задержали российского тревел-блогера за негативный отзыв на отель

Российского путешественника задержали в Танзании из-за негативного отзыва на местный отель. Об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.

Автор тревел-блога «По Земле бюджетно» Константин Гришин путешествовал по Африке с женой и остановился в четырехзвездочном Canary Hotel & Spa на Занзибаре. Россиянин не оценил обслуживание и оставил честные отзывы на Booking.com и Google Maps, которые позже пришлось удалить.

«Некомпетентный персонал на ресепшен. Заселили нашего друга, а затем выселили его беспричинно. Не имеют ни малейшего представления о гостеприимстве <...> При выезде персонал максимально настойчиво требует при них поставить высокий балл», — писал блогер.

Сотрудники отеля узнали о негативном отзыве и стали угрожать паре тюрьмой. В номер к туристам ворвался владелец гостиницы с охранниками и выгнал постояльцев, отказавшись возвращать деньги за проживание. После этого мужчину задержали и доставили в полицейский участок.

Константин записывал действия хозяина отеля на видео, что стало очередным пунктом обвинения. За гражданина РФ вступился консул, однако ему пока не удалось добиться его освобождения.

Ранее продавщица с сайта объявлений стала преследовать петербурженку из-за негативного отзыва.