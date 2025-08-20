На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Одеваемся тепло»: синоптик об августовской погоде в Москве

Синоптик Леус: в конце августа в Москве будет прохладно и дождливо
Владимир Федоренко/РИА Новости

На Москву надвигается холодный фронт, который начнет оказывать влияние на погоду уже в конце текущего дня, 20 августа. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Небо застынет, плотные облака пройдут, дожди будут ночью местами ливневого характера, и завтра днем заметно похолодает. Температура воздуха окажется уже ниже климатической нормы на 3-4 градуса, но в столице завтра около +17 градусов, а в Подмосковье от +13 до +18», — рассказал синоптик.

По его информации, прохладная и дождливая погода задержится в регионе до начала следующей недели, поэтому следует одеваться теплее и брать с собой зонты. Что касается осени, теплой она не будет, как и в прошлом году, отметил Леус.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого рассказал жителям Москвы о погоде 1 сентября. По его словам, в столичном регионе в День знаний будет тепло, вероятнее всего — без осадков.

Ранее в Иркутской области выпал первый снег.

