Банкир-автогонщик из Москвы покупал через интернет у детей откровенные фотографии

mk.ru: в Москве поймали банкира-автогонщика, покупавшего у детей порно-снимки
true
true
true
close
РИА Новости

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Москвы обезвредили 40-летнего мужчину, который растлевал детей через интернет. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации издания, подозреваемый оказался руководителем отдела в крупном банке, был успешен в личной жизни — вместе с женой растил двоих детей. Также известно, что он увлекался автокроссом.

Следователи рассказали, что мужчина завел в соцсети аккаунт на номер, зарегистрированный на Филиппинах. Под чужим именем он связывался с несовершеннолетними девочками и просил присылать им фото и видео откровенного содержания. За понравившийся ему контент он платил — до 700 рублей за один снимок. Несовершеннолетним собеседницам он просил называть себя «господином» или «учителем».

По информации СМИ, правоохранители установили личности двух девушек-подростков из Москвы, ставших жертвами педофила. Но следователи предполагают, что потерпевших может быть больше. Подозреваемый задержан, его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Бурятии шестиклассница могла забеременеть после изнасилования бывшим отчимом.

