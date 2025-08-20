На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи не спасли руку мальчика, которому оторвало кисть эскалатором

В Екатеринбурге врачи не спасли руку ребенка, который пострадал на эскалаторе
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В Екатеринбурге врачам не удалось спасти руку дошкольнику, кисть которого затянуло в эскалатор в торговом центре. Об этом отец ребенка рассказал в беседе с E1.ru.

Мужчина уточнил, что его сын находится в реанимации, медики оценивают его состояние как стабильное.

Собеседник издания уточнил, что в момент инцидента рядом с его сыном находилась его жена.

«Пока не понимаю, как это произошло. Я прилетел, мы доставали вместе, достали ее с боку эскалатора из отсека, куда мусор всякий проваливается. Где-то зажало. Под перилами с правой стороны половину эскалатора разобрали», — поделился екатеринбуржец.

Отец пострадавшего предположил, что сын положил свою руку на лестницу, а она сложилась.

Инцидент произошел 19 августа в одном из торговых центров города. На место оперативно прибыли врачи, которые забрали в больницу ребенка и его оторванную конечность.

Семья пострадавшего полная и благополучная, на учете не состоит. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на вокзале в Петербурге руку ребенка затянуло в ленту досмотра, это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами