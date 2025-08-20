Врачи не спасли руку мальчика, которому оторвало кисть эскалатором

В Екатеринбурге врачи не спасли руку ребенка, который пострадал на эскалаторе

В Екатеринбурге врачам не удалось спасти руку дошкольнику, кисть которого затянуло в эскалатор в торговом центре. Об этом отец ребенка рассказал в беседе с E1.ru.

Мужчина уточнил, что его сын находится в реанимации, медики оценивают его состояние как стабильное.

Собеседник издания уточнил, что в момент инцидента рядом с его сыном находилась его жена.

«Пока не понимаю, как это произошло. Я прилетел, мы доставали вместе, достали ее с боку эскалатора из отсека, куда мусор всякий проваливается. Где-то зажало. Под перилами с правой стороны половину эскалатора разобрали», — поделился екатеринбуржец.

Отец пострадавшего предположил, что сын положил свою руку на лестницу, а она сложилась.

Инцидент произошел 19 августа в одном из торговых центров города. На место оперативно прибыли врачи, которые забрали в больницу ребенка и его оторванную конечность.

Семья пострадавшего полная и благополучная, на учете не состоит. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на вокзале в Петербурге руку ребенка затянуло в ленту досмотра, это попало на видео.