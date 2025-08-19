На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ребенку, которого затянуло в эскалатор в Екатеринбурге, оторвало руку

РЕН ТВ: мальчику, затянутому в эскалатор в Екатеринбурге, оторвало руку
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Мальчику, которого затянуло в эскалатор в ТЦ города Екатеринбурга, оторвало руку. Об этом со ссылкой на очевидицу сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидицы, все началось с криков, когда рука ребенка застряла в механизме эскалатора. Люди стали сбегаться на звук и увидели, что мальчику оторвало конечность. Отмечается, что в этот момент малолетний оставался в сознании.

«Я вынесла жгут, бинты, перекись, маме – аммиак. Потом скорая приехала», — рассказала женщина.

Медики убрали руку в лед и вместе с пострадавшим ребенком доставили в городскую больницу, рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. В данный момент врачи проводят мальчику операцию. Также сообщается, что семья пострадавшего является полной и благополучной, на учете не состоит. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Академика Шварца. Как рассказали очевидцы, несовершеннолетний спускался вместе с родителями вниз, но в какой-то момент механизм затянул его руку.

Ранее на вокзале в Петербурге руку ребенка затянуло в ленту досмотра, это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами