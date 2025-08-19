Ребенку, которого затянуло в эскалатор в Екатеринбурге, оторвало руку

Мальчику, которого затянуло в эскалатор в ТЦ города Екатеринбурга, оторвало руку. Об этом со ссылкой на очевидицу сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидицы, все началось с криков, когда рука ребенка застряла в механизме эскалатора. Люди стали сбегаться на звук и увидели, что мальчику оторвало конечность. Отмечается, что в этот момент малолетний оставался в сознании.

«Я вынесла жгут, бинты, перекись, маме – аммиак. Потом скорая приехала», — рассказала женщина.

Медики убрали руку в лед и вместе с пострадавшим ребенком доставили в городскую больницу, рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. В данный момент врачи проводят мальчику операцию. Также сообщается, что семья пострадавшего является полной и благополучной, на учете не состоит. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Академика Шварца. Как рассказали очевидцы, несовершеннолетний спускался вместе с родителями вниз, но в какой-то момент механизм затянул его руку.

Ранее на вокзале в Петербурге руку ребенка затянуло в ленту досмотра, это попало на видео.