Бизнесмен попытался изнасиловать 15-летнюю девушку во время перелета в Цюрих

Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Бизнесмен попытался изнасиловать 15-летнюю девушку во время перелета из Мумбаи в Цюрих, пишет Daily Mail.

Как установило следствие, школьница заснула после короткого разговора с соседом по креслу. Во время полета она лежала, откинувшись на спинку сиденья, голова и верхняя часть тела были укрыты одеялом. Именно в этот момент мужчина стал прикасаться к ее интимным зонам и гладить по ноге. Жертва, испытывая шок, оставалась неподвижной и не могла сопротивляться.

Обвиняемый был задержан сразу после посадки самолета в аэропорту Цюриха. В ходе судебного разбирательства он признал вину, заявив, что «осознал свою ошибку». Мужчина также подтвердил, что знал возраст девочки и что она не давала согласия на прикосновения.

Суд принял во внимание новую редакцию швейцарского Уголовного кодекса, вступившую в силу в 2024 году, согласно которой изнасилование определяется по принципу «нет — значит нет». Теперь преступление признается даже при отсутствии физического насилия или угроз — достаточно выраженного несогласия или шокового состояния жертвы.

Мужчину признали виновным в изнасиловании и сексуальных действиях с несовершеннолетним. Ему назначили условное наказание в виде 1,5 года тюремного заключения. Прокурор назвал приговор «едва ли уместным» и «довольно мягким», учитывая тяжесть преступления. В качестве дополнительных мер суд запретил мужчине въезд в Швейцарию на пять лет и пожизненно запретил заниматься любой деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

