В Ростове-на-Дону росгвардейцы жестоко избили мужчину при задержании

Сотрудник Росгвардии напал на мужчину и избил его при свидетелях и под камерами в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел утром 17 августа у караоке-клуба «Б29» на Береговой улице. Как уточняется, силовики прибыли на место после сообщения о массовой драке. Потасовка уже завершилась, но один из участников, мужчина с голым торсом, пытался эмоционально объяснить что-то сотруднику полиции, который лишь отмахивался от него.

В какой-то момент мужчина слишком близко подошел к полицейскому, и получил заряд слезоточивого газа в лицо от росгвардейца. Затем он напал на ростовчанина с кулаками. Коллеги нападавшего сначала наблюдали за происходящим, но в итоге решили подключиться и применили к безоружному человеку дубинку. СУ СК по Ростовской области начал доследственную проверку по факту случившегося.

