Буйный уралец ворвался в чужую квартиру и получил пулю в глаз от отца семейства

В Свердловской области мужчина выстрелил в незваного гостя и лишил его глаза
close
Depositphotos

В Свердловской области многодетный отец выстрелил в мужчину, ворвавшегося к нему домой, и лишил его глаза. Об этом пишет Е1.

К жителю поселка Колчедан Дмитрию Драчеву в квартиру ворвался Иван Попов, сын местной бизнесвумен. Незваный гость начал скандалить, а затем применил газовый баллончик и ударил Дмитрия.

Тогда хозяин дома открыл стрельбу из травматического оружия. В результате Иван потерял глаз и стал инвалидом, а Дмитрий — фигурантом уголовного дела, теперь за покушение на жизнь потерпевшего ему грозит до 11 лет колонии.

Драчев настаивает, что лишь защищался. По словам свидетелей, Иван зашел в квартиру с обрезом под курткой, напал на Дмитрия с баллончиком и кулаками. Хозяин выстрелил в сторону нападавшего, не видя четко из-за слезоточивого газа.

Пострадавший утверждает, что между ними давно был конфликт и что он пришел с миром, а получил пулю. Также он заявляет, что Дмитрий якобы отобрал у него кафе, но Дмитрий это отрицает и говорит, что работает лесорубом и никогда не занимался бизнесом.

Жители поселка склонны верить в версию семьи Драчевых, так как семья Поповых давно терроризирует местных жителей. По данным полиции, и мать, и сын не раз привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за нападения на полицейских.

Сейчас Иван обвиняется в избиении охранника завода, а его мать — в умышленном повреждении его автомобиля. Дмитрий находится под домашним арестом.

Ранее в ЯНАО ребенок выстрелил в глаз другу из найденного ружья.

