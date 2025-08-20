На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о необходимости сохранения памяти о Героях АлСиба

Владимир Путин возложил цветы к мемориалу Героям АлСиба
true
true
true
close
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан возложил цветы к мемориалу Героям Алсиба, сообщается на сайте центра «Наследие».

Мемориальный комплекс посвящен подвигу советских и американских пилотов, принимавших участие в знаменитом авиамаршруте АлСиб (Аляска – Сибирь» во время Второй мировой войны.

Как отметила исполнительный директор центра «Наследие» Анна Щеголева, необходимо сохранять историческую память о маршруте и героическом подвиге пилотов.

«Эта память является частью нашей национальной идентичности и напоминанием о том, как важно сохранять уроки прошлого для будущих поколений», — сказала она.

Она добавила, что центр «Наследие» на протяжении трех лет проводит экспедиционные исследования, в ходе которых специалисты изучают исторические аэродромы авиатрассы, места катастроф самолетов и памятные знаки в местах гибели экипажей.

Первый этап экспедиции, в рамках которого была восстановлена большая часть информации о маршруте, прошел в 2021 году.

Также в 2022 году были установлены мемориальные знаки на месте гибели летчиков Г.И. Самарцева и А.Д. Кольцова.

Кроме того, в апреле 2025 года при поддержке центра «Наследие» у Вечного огня в Парке Победы в Москве прошла церемония передачи казахстанской стороне останков погибшего на АлСибе летчика самолета Си-47 Петра Капитоновича Оконечникова, разбившегося при выполнении боевого задания в 1943 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами