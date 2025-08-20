В России заявили о необходимости сохранения памяти о Героях АлСиба

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан возложил цветы к мемориалу Героям Алсиба, сообщается на сайте центра «Наследие».

Мемориальный комплекс посвящен подвигу советских и американских пилотов, принимавших участие в знаменитом авиамаршруте АлСиб (Аляска – Сибирь» во время Второй мировой войны.

Как отметила исполнительный директор центра «Наследие» Анна Щеголева, необходимо сохранять историческую память о маршруте и героическом подвиге пилотов.

«Эта память является частью нашей национальной идентичности и напоминанием о том, как важно сохранять уроки прошлого для будущих поколений», — сказала она.

Она добавила, что центр «Наследие» на протяжении трех лет проводит экспедиционные исследования, в ходе которых специалисты изучают исторические аэродромы авиатрассы, места катастроф самолетов и памятные знаки в местах гибели экипажей.

Первый этап экспедиции, в рамках которого была восстановлена большая часть информации о маршруте, прошел в 2021 году.

Также в 2022 году были установлены мемориальные знаки на месте гибели летчиков Г.И. Самарцева и А.Д. Кольцова.

Кроме того, в апреле 2025 года при поддержке центра «Наследие» у Вечного огня в Парке Победы в Москве прошла церемония передачи казахстанской стороне останков погибшего на АлСибе летчика самолета Си-47 Петра Капитоновича Оконечникова, разбившегося при выполнении боевого задания в 1943 году.