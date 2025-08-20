В отношении россиянки, оставившей ребенка в туалете аэропорта, возбудили дело

В отношении россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, возбуждено дело о покушении на убийство новорожденной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката приемных родителей Марию Яковлеву.

«Следственным отделом по городу Электросталь возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка Бурнашкиной (Екатерины) по части 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ (покушение на убийство новорожденной)», — сказала собеседница агентства.

В феврале текущего года суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на близкого родственника. Основанием для обвинения послужил инцидент, произошедший в октябре 2024 года, когда 18-летняя девушка оставила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта. Однако по итогам заседания, состоявшегося 9 июля, апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи. Адвокат Полат отметила, что это решение является прецедентным, так как в аналогичных ситуациях матерям, как правило, предъявляется обвинение в оставлении ребенка в опасности, за которое, согласно законодательству Турции, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до двух лет.

Девочка Николь была возвращена в Россию после нескольких месяцев, проведенных в Доме малютки в Анталье. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в июле о том, что в ее аппарат не поступало обращений от Бурнашкиной. Детский омбудсмен подчеркнула, что у российской стороны на данный момент нет достаточного количества официальных документов для предоставления правовой оценки в связи с возможными новыми обстоятельствами дела.

