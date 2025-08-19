Эксперт объяснила, стоит ли школьнику повторять пройденное перед учебным годом

Родителям нет необходимости повторять с ребенком пройденный материал перед новым учебным годом. Лучше помочь школьнику настроиться на рабочий режим. Такой совет в интервью РИАМО дала клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес. Она напомнила, что в сентябре в школах некоторое время специально выделено на повторение программы.

К слову, как отмечала в беседе с газетой «Известия» руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина, за время каникул можно выучить что-то новое и разобрать материал, который плохо усвоился во время занятий. Чтение школьной литературы она порекомендовала организовать в формате семейного книжного клуба, где все обсуждают прочитанное.

«Проверьте бумагу и чернила в принтере, логины к школьным платформам, повесьте шаблон расписания перед рабочим столом, который потом можно будет заполнить. И постепенно помогайте ребенку ложиться спать пораньше, чтобы он перешел на школьный режим дня», — посоветовала Кес.

Также следует вместе с ребенком подготовить его рабочее место, убрать все лишнее, навести порядок и обновить канцелярские принадлежности, добавила она.

Согласно результатам недавнего исследования, более 42% родителей начинают волноваться уже при одном упоминании о 1 сентября. У 45% в этот момент появляется сожаление от того, что заканчивается лето, а почти 20% воспринимают этот период как утомительный марафон школьных сборов. Тревога чаще всего начинается еще на этапе планирования — при виде родительских чатов и постов в социальных сетях о том, что «все уже купили».

