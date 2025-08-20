Бегемотиха с Урала осталась без жениха из-за санкций

Карликовый бегемот по имени Ева из Екатеринбургского зоопарка пока не может воссоединиться со своим женихом из Чехии. Об этом на пресс-конференции рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина, сообщают РИА Новости.

По ее словам, карликовый бегемот – это исчезающий вид, которого в дикой природе насчитывается всего три тысячи особей. Обмен животными позволял поддерживать популяцию редких видов. Однако антироссийские санкции стали причиной, по которой самец, подобранный для бегемота Евы, не может добраться из Чехии в Россию.

По данным екатеринбургского зоопарка, из-за закрытого воздушного пространства, транспортировка и перелёт становится практически невозможным.

Сама бегемотиха прибыла в Россию из Эдинбурга ещё в 2013 году, а подходящий для неё самец, по словам кураторов, нашёлся в Чехии.

Карликовый бегемот — травоядное млекопитающее из семейства бегемотовых, занесенные в Красную книгу. Места их обитания — в западной части Африки. Большая часть — в Либерии, небольшие популяции — в Гвинее, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуаре. Вес взрослых карликовых бегемотов составляет 180–275 кг. Хорошо размножаются в неволе. При хорошем профессиональном уходе карликовые бегемоты могут прожить до 30-35 лет.

Последний карликовый бегемот появился в зоопарке Эдинбурга 30 октября 2024 года, самку бегемота назвали Хаггис.

Ранее россиянам запретили держать дома медведей, слонов и тигров.