На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД предупредили о мошеннической схеме с дистанционными обысками

МВД: сотрудники полиции не проводят обыски дистанционно
true
true
true
close
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники реализуют схему обмана, в рамках которой просят дистанционно провести видеообыск в квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, в рамках схемы злоумышленники представляются по телефону сотрудниками полиции и спецслужб, оказывая впоследствии психологическое давление. В частности, мошенники просят провести видеообыск якобы для декларирования денежных средств. После этого найденные деньги и драгоценности они просят передать неизвестным лицам, следует из материалов.

«Такие действия являются незаконными. Сотрудники полиции и спецслужб никогда не проводят обыски дистанционно», — говорится в документах.

В МВД рекомендовали при поступлении подобной просьбы прекратить разговор и обратиться в полицию.

Накануне управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что мошенники заставляют россиян делать обратный звонок. По данным специалистов, данная схема помогает злоумышленникам обходить системы банковской и цифровой безопасности, которые производят блокировку подозрительных звонков.

Ранее МВД предупредило о новой схеме подмены контактов в телефонах россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами