В МВД предупредили о мошеннической схеме с дистанционными обысками

Телефонные мошенники реализуют схему обмана, в рамках которой просят дистанционно провести видеообыск в квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, в рамках схемы злоумышленники представляются по телефону сотрудниками полиции и спецслужб, оказывая впоследствии психологическое давление. В частности, мошенники просят провести видеообыск якобы для декларирования денежных средств. После этого найденные деньги и драгоценности они просят передать неизвестным лицам, следует из материалов.

«Такие действия являются незаконными. Сотрудники полиции и спецслужб никогда не проводят обыски дистанционно», — говорится в документах.

В МВД рекомендовали при поступлении подобной просьбы прекратить разговор и обратиться в полицию.

Накануне управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что мошенники заставляют россиян делать обратный звонок. По данным специалистов, данная схема помогает злоумышленникам обходить системы банковской и цифровой безопасности, которые производят блокировку подозрительных звонков.

Ранее МВД предупредило о новой схеме подмены контактов в телефонах россиян.