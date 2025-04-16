Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девочку-подростка обманом вывезли в Турцию и заставили заниматься проституцией

Девушку из Узбекистана продали в секс-рабство и вывезли в Турцию
close
Shutterstock

Девушку из Узбекистана вывезли в Турцию под предлогом поступления в местный вуз и продали в секс-рабство. Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на пресс-службу генконсульства Узбекистана в Стамбуле.

Жертвой торговли людьми стала несовершеннолетняя гражданка Узбекистана Светлана (имя изменено — прим. «Газета.Ru»). Она рано потеряла обоих родителей и находилась под опекой, однако смогла выехать в Стамбул без получения согласия законных опекунов. Перед этим девушка вышла на связь с неким Амиром (имя изменено), который якобы учился в турецком вузе. Этот контакт она, как уточняется, получила от своей знакомой из Узбекистана.

Амир встретил Светлану после прибытия в страну и принудил к занятиям проституцией, пригрозив отдать ее в руки местных преступных группировок в случае неповиновения. Потерпевшая спаслась, обратившись за помощью к представителям узбекской диаспоры, которые привели ее в генеральное консульство.

Члены дипмиссии организовали возвращение девочки-подростка на родину. 14 апреля при содействии Общества по защите прав женщин Узбекистана и Государственного комитета по делам семьи и женщин, она прилетела домой и была передана под государственную опеку. В ближайшее время ее вернут в семью.

Ранее в Красноярске задержали 12 сутенеров, которые держали в секс-рабстве несовершеннолетних.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами