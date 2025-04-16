Девочку-подростка обманом вывезли в Турцию и заставили заниматься проституцией

Девушку из Узбекистана продали в секс-рабство и вывезли в Турцию

Девушку из Узбекистана вывезли в Турцию под предлогом поступления в местный вуз и продали в секс-рабство. Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на пресс-службу генконсульства Узбекистана в Стамбуле.

Жертвой торговли людьми стала несовершеннолетняя гражданка Узбекистана Светлана (имя изменено — прим. «Газета.Ru»). Она рано потеряла обоих родителей и находилась под опекой, однако смогла выехать в Стамбул без получения согласия законных опекунов. Перед этим девушка вышла на связь с неким Амиром (имя изменено), который якобы учился в турецком вузе. Этот контакт она, как уточняется, получила от своей знакомой из Узбекистана.

Амир встретил Светлану после прибытия в страну и принудил к занятиям проституцией, пригрозив отдать ее в руки местных преступных группировок в случае неповиновения. Потерпевшая спаслась, обратившись за помощью к представителям узбекской диаспоры, которые привели ее в генеральное консульство.

Члены дипмиссии организовали возвращение девочки-подростка на родину. 14 апреля при содействии Общества по защите прав женщин Узбекистана и Государственного комитета по делам семьи и женщин, она прилетела домой и была передана под государственную опеку. В ближайшее время ее вернут в семью.

Ранее в Красноярске задержали 12 сутенеров, которые держали в секс-рабстве несовершеннолетних.