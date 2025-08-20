В российском регионе толпа пьяных мужчин преследовала подростков на самокатах

В Нижневартовске агрессивные мужчины преследовали подростков. Об этом одна из участниц событий рассказала в Telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

Инцидент произошел 18 августа на улице 60 Лет Октября в Нижневартовске. Вечером несовершеннолетние взяли самокаты и по дороге домой столкнулись с пьяными незнакомцами, которым на вид было около 35 лет.

Мужчины услышали смех подростков и якобы побежали за ними. Сначала молодые люди не поняли, что от прохожих исходит угроза, и остановились, но один из компании, по словам девушки, сделал из стеклянной бутылки «розочку» и двинулся к ней.

«Естественно, я спрыгнула с самоката и начала убегать. Мужики пошли на моего друга, угрожая [ему] пистолетом и ножом, а когда я начала доставать телефон, говоря, что вызываю полицию, они сразу же начали просто убегать», — заявила она.

Девушка утверждает, что эти мужчины регулярно собираются вечерами около дома по адресу улица 60 лет Октября, 5Б, «пьют и орут», а местные не могут найти на них управу.

Однако в комментариях к посту одна из свидетельниц инцидента заявила, что школьники сами спровоцировали взрослых, нагрубив им. При этом у мужчин не было «никаких пистолетов и ножей». В полиции города заявили о начале проверки по факту ЧП.

Ранее российские подростки избили школьницу ногами за то, что она не дала им вейп.