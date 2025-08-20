На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о наказании за сбор грибов в неположенном месте

RT: россиянам запрещено собирать грибы в заповедниках и нацпарках
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Желающим отправиться за грибами россиянам предварительно следует убедиться, что они выбрали для этого подходящую территорию. Если случайно любитель тихой охоты начнет искать свою добычу в заповеднике или национальном парке, то ему грозит наказание за нарушение природоохранных правил, предупредили аналитики «Яндекс Путешествий» в беседе с RT.

Как выяснила газета «Известия», в последнее время на маркетплейсах подскочили продажи корзин, ножей, а также книг про грибы. Кроме того, в июле в полтора раза вырос спрос на услуги так называемых грибных гидов, которые предлагают показать особые места, из которых любители тихой охоты точно вернутся не с пустыми руками.

В любом случае при выборе места сбора нужно учитывать, что грибы быстро впитывают в себя вредные вещества, включая тяжелые металлы, поэтому места рядом с оживленными дорогами, промзонами не подходят – даже съедобные грибы, выросшие в таких местах, становятся ядовитыми, подчеркивают специалисты.

Также специалисты советуют отправляться за грибами в лес в удобной закрытой одежде – лучше всего выбрать спортивный костюм, а также кроссовки с плотной подошвой или резиновые сапоги. Собирать грибы в пластиковые пакеты и полиэтиленовые мешки не стоит – так они быстро испортятся, поэтому важно брать с собой плетеную корзину.

Аналитики также призывают тщательно перепроверять «улов», отсеивая все, что хоть немного вызывает сомнения. Также грибы важно тщательно промыть, а после подвергнуть термообработке – если проварить их недостаточно долго, то они могут быть опасны для здоровья.

Ранее россиянам раскрыли рейтинг лучших направлений для сбора грибов.

