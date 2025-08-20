Российская пенсионерка отправила мошенникам свои сбережения в подушке

В Орле пенсионерка отправила аферистам свои сбережения в подушке

В Орле 83-летняя женщина доверилась мошенникам и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел после звонка неизвестных. Они убедили пожилую женщину, что ее денежные средства якобы являются поддельными и требуют экспертизы. Пенсионерка поверила преступникам и начала действовать по инструкции злоумышленников.

Пенсионерка собрала свои сбережения в размере 260 тысяч рублей и положила их в подушку, а затем отправила ее посылкой в Пермь через транспортную компанию. Пожилая россиянка поняла, что ее обманули, лишь спустя некоторое время.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Оперативники устанавливают все обстоятельства преступления.

