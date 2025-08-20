На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская пенсионерка отправила мошенникам свои сбережения в подушке

В Орле пенсионерка отправила аферистам свои сбережения в подушке
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Орле 83-летняя женщина доверилась мошенникам и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел после звонка неизвестных. Они убедили пожилую женщину, что ее денежные средства якобы являются поддельными и требуют экспертизы. Пенсионерка поверила преступникам и начала действовать по инструкции злоумышленников.

Пенсионерка собрала свои сбережения в размере 260 тысяч рублей и положила их в подушку, а затем отправила ее посылкой в Пермь через транспортную компанию. Пожилая россиянка поняла, что ее обманули, лишь спустя некоторое время.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. Оперативники устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее россиянам рассказали о схеме мошенничества с обратным вызовом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами