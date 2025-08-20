Врач объяснила, может ли передаваться кариес через поцелуи

Врач Ростовенко: при поцелуе передается не кариес, а бактерии, ведущие к кариесу

Существует мнение, что кариес может передаваться через поцелуи. Так ли это на самом деле, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Инна Ростовенко.

Как объяснила врач, кариес — это хронический инфекционный процесс, который возникает в твердых тканях зуба, сопровождается деминерализацией эмали и разрушением дентина. В результате этого и образуются кариозные полости.

По ее словам, в основном возникновение кариеса связано с неудовлетворительной гигиеной полости рта, так как в зубном налете содержатся бактерии, которые при недостаточной гигиене прикрепляются к эмали, выделяя кислоту, разрушающую ткани зуба.

«При поцелуе кариес не передается. Но при обмене слюной передаются бактерии, содержащиеся в полости рта, в том числе Streptococcus mutans, участвующие в возникновении кариеса. В норме они содержатся в слюне каждого человека и иммунитет подавляет развитие таких бактерий. При этом не стоит забывать, что при поцелуе могут передаваться и другие патогенные микроорганизмы», — рассказала Ростовенко.

Врач призвала уделять достаточное внимание гигиене полости рта, особенно если во рту установлена ортодонтическая аппаратура.

«Важно своевременно выявлять кариес и проводить его лечение. Не нужно ждать, когда появятся первые симптомы или боль, так как это может привести к осложнениям (пульпит, периодонтит) и удалению зуба», — подчеркнула специалист.

Для профилактики развития кариеса Ростовенко посоветовала дважды в год проходить профилактический осмотр у стоматолога и проводить комплексную гигиену полости рта.

«Рекомендуется сократить употребление углеводистой пищи, которая способствует развитию кариесогенных бактерий. А вот твердые овощи и фрукты, напротив, способствуют очищению поверхности зубов. Не стоит пренебрегать очищением межзубных промежутков ершиками, зубной нитью и ирригаторами, так как эти области являются труднодоступными для чистки и наиболее вероятными местами развития кариеса», — добавила стоматолог.

