Россияне готовы больше платить в ресторанах с ухоженными официантами

Lindaily: каждый второй не вернется в ресторан, если официант одет неухоженно

Больше половины (52%) гостей не вернутся в ресторан, если официант будет одет неухоженно. Это показало исследование Lindaily, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 35% заявили, что в таком случае не оставят чаевых. Негативные отзывы и отказ платить — менее распространенные, но тоже возможные реакции (8 и 5% соответственно).

При этом россияне готовы платить больше за качественный сервис и внешний вид официанта: 24% — на 5% больше, 25% — на 10%, и 12% — даже на 20%. В итоге 61% опрошенных согласны доплачивать за внимательное отношение и продуманные детали. Остальные же 39% опрошенных не готовы платить больше.

Интерьер и комфорт заведения остаются главными факторами при выборе места — так ответили 57% опрошенных. Однако не менее важны и другие детали: чистота и стиль формы персонала оценены 17% респондентов, музыка — 15%, а текстиль (чистота и стиль скатертей) — 11%. Это говорит о том, что атмосфера создается комплексно, и даже мелочи играют свою роль.

«Мы знаем, что качественный текстиль и ухоженная форма персонала — это важная часть комплексного впечатления о заведении. Ведь, как показало исследование, внешний вид официанта формирует первое впечатление у 30% гостей, а стильная форма усиливает ощущение бренда у 18%. Это значит, что продуманный внешний вид персонала и чистота текстиля могут повысить лояльность и сделать опыт посетителя более приятным», — отмечает Евгений Кулешов, руководитель отдела развития ключевых клиентов Lindaily.

Согласно опросу, внешний вид официанта играет важную роль в восприятии заведения: он может повлиять на желание вернуться в заведение (12%) и на размер чаевых (8%). В то же время 17% отметили, что неподходящая форма персонала способна испортить впечатление о месте. Тем не менее 38% считают, что ключевыми остаются еда, цена и удобство локации, и внешний вид персонала на выбор заведения не влияет.

