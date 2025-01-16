Россияне оставляют самые большие чаевые по ночам

Россияне оставляют самые большие чаевые по субботам и в ночное время

Аналитики цифрового сервиса нетмонет изучили, в какие дни недели и в какое время гости охотнее оставляют чаевые. Официанты получают больше всего «на чай» по субботам, а в понедельник — меньше всего. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным исследования, выходные оказались наиболее прибыльными для официантов. Средний размер чаевых в эти дни достигает 388 рублей против 353 рублей в будние дни.

Суббота стала днем недели с самыми большими чаевыми — в среднем гости оставляют 397 рублей, а в понедельник размер «чая» меньше всего — в среднем 336 рублей. Похожая тенденция сохраняется и в количестве чаевых. Реже всего «на чай» официанты получают в понедельник, чаще всего — на 58% больше — в субботу.

Эксперты выяснили, что работать в вечерние часы официантам выгоднее всего. Средний размер чаевых вечером составляет 406 рублей, тогда как днем он равен 290 рублям, а утром — 253 рублям. Ночью же официанты получают в среднем 560 рублей — это на 55% больше, чем в утренние часы.

Аналитики также отмечают, что размер чаевых зависит и от сферы обслуживания. Например, в барах, ресторанах и кофейнях самые высокие чаевые оставляют по субботам, в салонах красоты — в пятницу, а в отелях — в воскресенье.

«Примечательно, что в выходные гости оставляют чаевые чаще. Они приходят в заведения семьей или друзьями, чтобы отдохнуть в конце недели, насладиться атмосферой и с радостью оставляет щедрые чаевые. Несмотря на то что в большом потоке гостей по выходным часто бывает сложно уделить каждому так же много внимания, как в другие дни, официанты и бармены стараются показывать высокие стандарты сервиса и за это получают соответствующую благодарность», — поделился СЕО нетмонет Игорь Феркалюк.

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