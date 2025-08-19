Празднование Яблочного Спаса закончилось массовой дракой у храма, и это попало на видео

В Липецкой области несколько мужчин устроили драку во время празднования Яблочного Спаса. Об этом сообщает Gorod48.ru.
Инцидент произошел в Грязях, около храма Воздвижения Креста Господня на улице Крылова. Предположительно, две конфликтующие группы встретились у храма на освящении яблок. На кадрах с места инцидента заметно, как между несколькими мужчинами разгорается словесная перепалка.
В какой-то момент из одной из машин некоторые участники достают биты и нападают, один из оппонентов защищается молотком. Прихожане-очевидцы, заметив, что ситуация накаляется, обратились в полицию.
Как рассказали журналистам в управлении МВД по региону, участники потасовки уже давно враждуют.
Полицейские задержали троих нападавших, в их действиях усмотрели признаки хулиганства. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, сотрудники МВД опрашивают свидетелей.
