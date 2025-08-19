В Подмосковье организовали проверку по факту избиения девушки на детской площадке

Прокуратура начала проверку после публикации в СМИ данных об избиении девушки на детской площадке в городском округе Шатура в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

В публикации говорится, что во время проверки социальных сетей специалисты нашли видео, на котором зафиксировано, как мужчина, находясь на детской площадке возле дома на улице Спортивная в городе Шатура, избил девушку.

В ходе проверки прокуратура планирует установить все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным Telegram-канала 112, нападение совершил треш-блогер, суммарные охваты которого не превышают 4 тыс. человек. На обнародованном видео можно заметить, что мужчина наносит удары ногами. Пострадавшая кричит от боли. Девушку госпитализировали. По предварительным данным, у нее диагностировали сотрясение мозга, также у пациентки подозревают перелом лицевой кости.

Спустя некоторое время подозреваемый признал вину в своих социальных сетях, заявив о раскаянии.

По данным Telegram-канала «Осторожно. Москва», блогер признал факт избиения девушки и назвал случившееся «косяком». Молодой человек добавил, что «не совладал с эмоциями» и не стал оправдывать свой поступок. Он рассказал, что расстается и сходится с девушкой в течение 4 лет и добавил, что «терпел выходки».

