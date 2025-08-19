На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка лишилась ребенка после родов из-за поставленной годы назад шизофрении

В Москве у семьи забрали младенца после рождения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала мать, в роддоме ей порекомендовали оставить ребенка в отдельном отделении, так как после рождения он сбросил 200 граммов веса. Выписывать нового члена семьи вместе с женщиной в учреждении якобы отказались.

Спустя неделю к семье пришли сотрудники опеки, у которых были претензии к чистоте в квартире. Помимо этого, специалисты указали на то, что отец ребенка гражданин Кубы и не трудоустроен. Также они обратили внимание на диагноз матери – шизофрению, который ей поставили несколько лет назад.

«Сейчас врачи установили, что болезнь в ремиссии и психоэмоциональное состояние женщины в порядке», – сообщается в публикации.

Женщина не согласилась ни с одним из пунктов. Она заявила, что семья готовилась к появлению ребенка, они купили все необходимое. Помимо этого, муж является участником СВО и решает вопрос с получением гражданства.

Семье предстоит еще одна проверка. Если после нее ребенка не вернут, они планируют обращаться в прокуратуру.

Ранее на Ставрополье младенец не выжил после попытки матери успокоить его с помощью пива.

