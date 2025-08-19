В Испании бушуют лесные пожары

El Pais: из-за масштабных пожаров в Испании ограничены ж/д и автосообщение

Крупные лесные пожары бушуют в северной и западной частях Испании, из-за них ограничено железнодорожное и автомобильное движение в нескольких регионах. Об этом сообщает газета El Pais.

Как пишет издание, серьезные возгорания произошли в регионах Эстремадура, Галисия, Кастилия-Леон. Перекрыли в том числе часть популярной паломнической тропы Камино-де-Сантьяго длиной 50 км.

Согласно информации Европейской информационной системы о лесных пожарах на 18 августа, выгорело уже около 38 тыс. гектар растительности. Для сравнения в прошлом году огонь уничтожил 42 гектара леса в Испании.

Из-за пожаров эвакуировали около 30 тысяч человек, четыре человека не выжили.

По данным национального метеорологического агентства, в следующие несколько дней жара спадет, а влажность повысится. Жаркая погода сохранится только на юге страны, в том числе в регионе Эстремадура.

