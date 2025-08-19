На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Испании бушуют лесные пожары

El Pais: из-за масштабных пожаров в Испании ограничены ж/д и автосообщение
true
true
true
close
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

Крупные лесные пожары бушуют в северной и западной частях Испании, из-за них ограничено железнодорожное и автомобильное движение в нескольких регионах. Об этом сообщает газета El Pais.

Как пишет издание, серьезные возгорания произошли в регионах Эстремадура, Галисия, Кастилия-Леон. Перекрыли в том числе часть популярной паломнической тропы Камино-де-Сантьяго длиной 50 км.

Согласно информации Европейской информационной системы о лесных пожарах на 18 августа, выгорело уже около 38 тыс. гектар растительности. Для сравнения в прошлом году огонь уничтожил 42 гектара леса в Испании.

Из-за пожаров эвакуировали около 30 тысяч человек, четыре человека не выжили.

По данным национального метеорологического агентства, в следующие несколько дней жара спадет, а влажность повысится. Жаркая погода сохранится только на юге страны, в том числе в регионе Эстремадура.

Ранее в Канаде упавшая с неба на линию электропередачи рыба спровоцировала крупный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами