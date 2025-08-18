На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный изнасиловал женщину в квартире в Ленобласти

Depositphotos

В Ленинградской области неизвестный изнасиловал 44-летнюю женщину. Об этом сообщает mk-lenobl.ru.

Инцидент произошел в темное время суток 17 августа в поселке Громово. По заявлению 44-летней местной жительницы, неизвестный мужчина применил к ней физическую силу и изнасиловал ее в квартире.

Сотрудники правоохранительных органов в тот же день задержали подозреваемого, им оказался 43-летний неработающий житель Тосненского района. У мужчины уже имеется десять судимостей — за кражи, разбои и причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он отбывает условный срок.

Ранее бизнесмен зашел в гости к приятелю и изнасиловал его жену.

