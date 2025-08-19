Мужчина арестован за хранение краденого мяса на сумму $31 тыс.

Мужчина из США арестован за хранение краденого мяса на сумму $31 тыс., пишет New York Post.

51-летний житель города Парадайз, Калифорния, Хуан Йепес-Гарсия был арестован по обвинению в хранении краденного имущества после того, как полиция обнаружила у него мясо на сумму более $31 тысячи, приобретенное с использованием украденных кредитных карт.

По данным полиции, мужчина организовал несколько крупных заказов у оптового поставщика. Товары были доставлены на конкретный адрес, где их и нашли детективы.

На месте офицеры обнаружили промышленные морозильники, доверху заполненные замороженным мясом, и коробки с оптовыми этикетками. Пока неизвестно, для чего предназначались украденные продукты.

Йепес-Гарсия, по данным СМИ, признался полиции в нелегальном происхождении товаров. При этом водитель, доставлявший мясо, не имел представления о характере сделок и был отпущен без обвинений.

Представители полиции сообщили, что работают с поставщиком, чтобы вернуть похищенное.

Ранее женщина угнала грузовик с 10 тыс. пончиков внутри.