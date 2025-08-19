Парламент Финляндии подтвердил смерть депутата

В парламенте Финляндии подтвердили смерть депутата Ээмели Пелтонена, тело которого нашли в здании. Сообщение об этом опубликовано на сайте законодательного органа.

«Человеком, скончавшимся в здании парламента утром 19 августа, оказался депутат парламента первого созыва Ээмели Пелтонен от избирательного округа Уусимаа»‎, — говорится в сообщении.

Согласно информации газеты Iltalehti, 30-летний Пелтонен покончил с собой. По данным журналистов у депутата были проблемы со здоровьем, и он должен был до осени находиться в больнице. В парламенте сейчас продолжаются летние каникулы. Осенняя сессия назначена на 2 сентября.

О происшествии стало известно 19 августа. Председатель фракции Коалиционной партии Юкка Копра узнал о трагедии от журналистов во время летнего совещания министров. Политик назвал случившееся печальным и серьезным событием.

