Российские врачи спасли женщину с лезвием в желудке

В Татарстане врачи извлеки из желудка пациентки лезвие и спасли ее

Врачи Больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах спасли пациентку с лезвием в желудке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.

«Острое лезвие длиной 3,5 см специалисты обнаружили во время рентгенологического исследования. Оно могло вызвать повреждение внутренних органов», — говорится в сообщении.

Женщине сделали общую анестезию, чтобы расслабить мышцы пищеварительного тракта и дыхательных путей, после чего эндоскопист с помощью гастродуоденоскопа аккуратно извлек лезвие. Ни один орган не пострадал, пациентку в тот же день выписали домой.

Каким образом инородный предмет оказался у пациентки в желудке, медики не уточнили.

Ранее врачи из Уфы рассказали, что спасли мужчину, проглотившего зубную щетку.