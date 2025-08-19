На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спасли женщину с лезвием в желудке

В Татарстане врачи извлеки из желудка пациентки лезвие и спасли ее
true
true
true
close
Telegram-канал «Медицина Татарстана»

Врачи Больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах спасли пациентку с лезвием в желудке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.

«Острое лезвие длиной 3,5 см специалисты обнаружили во время рентгенологического исследования. Оно могло вызвать повреждение внутренних органов», — говорится в сообщении.

Женщине сделали общую анестезию, чтобы расслабить мышцы пищеварительного тракта и дыхательных путей, после чего эндоскопист с помощью гастродуоденоскопа аккуратно извлек лезвие. Ни один орган не пострадал, пациентку в тот же день выписали домой.

Каким образом инородный предмет оказался у пациентки в желудке, медики не уточнили.

Ранее врачи из Уфы рассказали, что спасли мужчину, проглотившего зубную щетку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами