В Уфе мужчина проглотил щетку во время чистки зубов

Медики уфимской больницы оказали помощь пациенту с зубной щеткой в пищеводе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пациент был доставлен в медицинское учреждение с подозрением на проглоченное инородное тело. Мужчина чистил зубы и случайно проглотил щетку. Врачи-эндоскописты провели операцию под анестезией.

«Щетка уже находилась в нижней части пищевода, и ее цвет сливался с окружающими тканями, что осложняло ситуацию. Если бы пациент не сообщил о происшествии, это могло бы привести к серьезным осложнениям, таким как повреждение кишечника и последующее развитие перитонита», — сообщил Рахматуллин.

Инородный предмет удалось извлечь, пациент был выписан на амбулаторное лечение.

До этого в Туве мужчина проглотил 27 зажигалок и попал на операционный стол. 56-летний местный житель был доставлен в медучреждение и отправлен на компьютерную томографию (КТ). Обследование показало, что в желудке у него находятся инородные тела. Пациента отправили на срочную операцию. Придя в себя, мужчина не стал пояснять, по какой причине эти предметы попали в желудок.

Ранее буйный пациент устроил погром в больнице и проглотил ампулы с физраствором.