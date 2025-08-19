Россиянин не попал на концерт Limp Bizkit в Казахстане из-за своего паспорта

Россиянин не смог попасть на концерт популярной группы из-за проблем с документами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам 42-летнего мужчины по имени Сергей, он планировал отправиться на выступление Limp Bizkit в Казахстане. За 60 тысяч рублей он приобрел билеты на концерт, самолет, а также оплатил жилье в местном отеле.

В день вылета сотрудники авиакомпании проверили паспорт россиянина и заметили, что одна из страниц надорвана. По их словам, это является нарушением, и, даже если бы они «выпустили» его из России, в Казахстане его все равно остановили бы по той же причине.

В результате Сергей не попал на концерт. После неудачной поездки он написал жалобу в авиакомпанию, но там ему не ответили. По данным Shot, в организации им заявили, что надорванный паспорт – это серьезное нарушение, которое не позволяет пропустить пассажира на борт.

Ранее главу азербайджанской общины на Урале лишили гражданства России.