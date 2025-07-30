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Пьяная россиянка из ревности сожгла автомобиль соперницы

В Тульской области девушка из ревности подожгла авто соперницы
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Виталий Аньков/РИА Новости

В Тульской области вынесен приговор местной жительнице за поджог чужого автомобиля на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в апреле, 34-летняя обвиняемая решила отомстить новой возлюбленной бывшего сожителя. Она рассказала о своем плане 25-летнему приятелю, и тот согласился помочь ей сжечь автомобиль соперницы.

Пара отправилась к дому, где потерпевшая парковала свою иномарку, они облили авто горючей жидкостью и подожгли. Общий ущерб составил более 800 тысяч рублей. Подозреваемую в поджоге и ее подельника задержали, в отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года в колонии-поселении с отсрочкой исполнения приговора, ее сообщник приговорен к одному году и трем месяцам исправительных работ.

До этого в Воронежской области мужчина из любопытства поджег автомобиль. Мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

Ранее уфимец поджег машину бывшей подруги, чтобы привлечь ее внимание

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