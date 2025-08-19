Верховный суд отклонил жалобу Беркович и Петрийчук на приговор

Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменения приговор в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

«Приговор и апелляционное определение оставить без изменений, кассационные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

В июле прошлого года Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович были приговорены к шести годам лишения свободы за спектакль о женах боевиков «Финист ясный сокол», который поставили в 2021 году. В 2022 году проект выдвинули на национальную театральную премию «Золотая маска» в четырех номинациях, в двух из которых он победил.

С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения. Обеих женщин признали виновными в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Последнее слово подсудимых проходило 8 июля в закрытом режиме, на оглашение вердикта в зал запустили несколько десятков журналистов и слушателей. После выступления судьи Петрийчук и некоторые в зале заплакали, женщин провожали из зала суда аплодисментами.

Ранее Беркович запретили ставить спектакли в колонии.