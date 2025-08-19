На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд отклонил жалобу Беркович и Петрийчук на приговор

ВС РФ оставил без изменения приговор режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменения приговор в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

«Приговор и апелляционное определение оставить без изменений, кассационные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

В июле прошлого года Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович были приговорены к шести годам лишения свободы за спектакль о женах боевиков «Финист ясный сокол», который поставили в 2021 году. В 2022 году проект выдвинули на национальную театральную премию «Золотая маска» в четырех номинациях, в двух из которых он победил.

С самого начала процесса женщины отвергали предъявленные им обвинения. Обеих женщин признали виновными в публичном оправдании терроризма с использованием интернета. Последнее слово подсудимых проходило 8 июля в закрытом режиме, на оглашение вердикта в зал запустили несколько десятков журналистов и слушателей. После выступления судьи Петрийчук и некоторые в зале заплакали, женщин провожали из зала суда аплодисментами.

Ранее Беркович запретили ставить спектакли в колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами