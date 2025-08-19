В РФ одобрили смягчение правил хранения наркотиков для обучения служебных собак

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила поправки, смягчающие правила приобретения и использования наркотиков для обучения служебных собак полицией, таможенниками и сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, хранить, перевозить, выдавать, использовать, а затем уничтожать запрещенные вещества в рамках подготовки собак к их поиску можно будет без разрешающих документов.

Таким образом авторы законопроекта хотят повысить эффективность работы четвероногих «сотрудников», которые в настоящее время учатся службе через имитаторы наркотиков, из-за чего в полевых условиях им становится тяжело распознавать запрещенные вещества.

До этого в Госдуме предложили создать на портале «Госуслуги» единый федеральный фотобанк потерявшихся домашних животных. Авторы инициативы считают, что с его помощью граждане, приюты или ветеринарные клиники смогут загрузить снимок найденного животного, а система с помощью ИИ сравнит его с другими фотографиями из базы потерявшихся питомцев, уведомив владельца.

Ранее в Госдуме предложили запретить мешать отлову бездомных животных.