Известные спортсмены приняли участие в шахматном турнире в Москве

Более 1,5 тыс. жителей Москвы приняли участие в серии блицтурниров «Герои шахматной доски», сообщается на сайте mos.ru.

В числе участников были также известные шахматисты, среди которых мастер международной шахматной федерации и чемпион Московской области по блицу Алексей Губайдуллин и обладательница золотой медали на первенстве Москвы по классическим шахматам среди девушек до 17 лет Ульяна Кусакина.

Как отметит Губайдуллин, в блицах «главное не зевать и ты – в дамках».

«Турниры полезны, потому что создают мотивацию высоким призовым фондом, обеспечивают преемственность поколений и выделяют Москву как город интеллектуалов», — сказал он.

Матчи в рамках турнира проходят каждое воскресенье на площадках фестиваля «Московские сезоны».

«Я играла на площадке в парке «Северное Бутово». Понравилась организация, борьба была интересной, соперники достойно сражались», — рассказала Кусакина.

В турнире могут принять участие все желающие граждане России, которые не имеют медицинских противопоказаний. Всем участникам вручают памятные грамоты и призы, а победителям – кубки и ценные награды.