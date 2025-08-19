На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известные спортсмены приняли участие в шахматном турнире в Москве

В Москве прошел турнир «Герой шахматной доски»
true
true
true
close
Depositphotos

Более 1,5 тыс. жителей Москвы приняли участие в серии блицтурниров «Герои шахматной доски», сообщается на сайте mos.ru.

В числе участников были также известные шахматисты, среди которых мастер международной шахматной федерации и чемпион Московской области по блицу Алексей Губайдуллин и обладательница золотой медали на первенстве Москвы по классическим шахматам среди девушек до 17 лет Ульяна Кусакина.

Как отметит Губайдуллин, в блицах «главное не зевать и ты – в дамках».

«Турниры полезны, потому что создают мотивацию высоким призовым фондом, обеспечивают преемственность поколений и выделяют Москву как город интеллектуалов», — сказал он.

Матчи в рамках турнира проходят каждое воскресенье на площадках фестиваля «Московские сезоны».

«Я играла на площадке в парке «Северное Бутово». Понравилась организация, борьба была интересной, соперники достойно сражались», — рассказала Кусакина.

В турнире могут принять участие все желающие граждане России, которые не имеют медицинских противопоказаний. Всем участникам вручают памятные грамоты и призы, а победителям – кубки и ценные награды.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами