Министр внутренней безопасности США рассказала о вынужденном переезде из-за угроз

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм временно переехала на военную базу в Вашингтоне из соображений безопасности после обнародования в СМИ информации о месте ее проживания. Об этом она рассказала в эфире телеканала Fox News.

«Я все еще оплачиваю аренду своей квартиры <…>, однако мне пришлось ее покинуть, поскольку СМИ обнародовали мой адрес, детали расположения, включая то, куда выходят окна», — заявила она.

По словам Ноэм, угрозы были настолько серьезными, что она была вынуждена временно сменить место жительства. Министр назвала действия журналистов «халатными, бездумными и бессердечными». Напомним, 30 апреля газета Daily Mail опубликовала фотографии дома, подробности планировки и стоимости аренды квартиры Ноэм на юго-востоке Вашингтона.

По данным The Washington Post, в настоящий момент Ноэм за счет государства остается в резиденции командующего Береговой охраной США, которая находится на объединенной военной базе Анакостия-Боллинг.

До этого Кристи Ноэм экстренно госпитализировали. В министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов заявили, что во вторник, 17 июня, машина скорой помощи доставила министра в больницу в Вашингтоне. Причиной госпитализации стала аллергическая реакция. Министра положили в больницу «из соображений предосторожности».

Ранее личные номера президента и премьера Италии выставили на продажу за €50.