На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр внутренней безопасности США рассказала о вынужденном переезде из-за угроз

Министр внутренней безопасности США Ноэм переехала на военную базу из-за угроз
true
true
true
close
Mike Segar/File Photo/Reuters

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм временно переехала на военную базу в Вашингтоне из соображений безопасности после обнародования в СМИ информации о месте ее проживания. Об этом она рассказала в эфире телеканала Fox News.

«Я все еще оплачиваю аренду своей квартиры <…>, однако мне пришлось ее покинуть, поскольку СМИ обнародовали мой адрес, детали расположения, включая то, куда выходят окна», — заявила она.

По словам Ноэм, угрозы были настолько серьезными, что она была вынуждена временно сменить место жительства. Министр назвала действия журналистов «халатными, бездумными и бессердечными». Напомним, 30 апреля газета Daily Mail опубликовала фотографии дома, подробности планировки и стоимости аренды квартиры Ноэм на юго-востоке Вашингтона.

По данным The Washington Post, в настоящий момент Ноэм за счет государства остается в резиденции командующего Береговой охраной США, которая находится на объединенной военной базе Анакостия-Боллинг.

До этого Кристи Ноэм экстренно госпитализировали. В министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов заявили, что во вторник, 17 июня, машина скорой помощи доставила министра в больницу в Вашингтоне. Причиной госпитализации стала аллергическая реакция. Министра положили в больницу «из соображений предосторожности».

Ранее личные номера президента и премьера Италии выставили на продажу за €50.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами