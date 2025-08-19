Родителям рассказали, какая мебель поможет сохранить осанку школьнику

Успешно выполнять домашние задания и сохранить при этом осанку поможет специальная мебель. О ней в беседе с «Радио 1» рассказала заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением МОДКТОБ Наталья Григорьева. Чтобы школьник мог с комфортом сидеть, выпрямив спину, необходим письменный стол с регулируемым углом наклона, пояснила специалист.

«В зависимости от того, чем занят ваш ребенок, нужно менять и положение столешницы: наклон примерно в 20 градусов подойдет для чтения, в десять градусов — для письма и от нуля до пяти градусов — для рисования, лепки или других работ руками», — сказала Григорьева.

Длина стола должна составлять не менее метра, столешница — находиться на уровне солнечного сплетения, а ноги — стоять на полу под прямым углом. Кроме того, важен хороший стул, соответствующий росту ребенка и размеру стола, отметила врач.

Врач-травматолог-ортопед поликлиники №9 Пушкинской больницы им. В. Н. Розанова Геннадий Гордеев до этого говорил, что собирая первоклассника в школу, родителям стоит отдавать предпочтение не ранцам и портфелям, а школьным рюкзакам. При этом суммарный его вес со всем содержимым не должен превышать полутора килограммов.

Ранее врач предупредил о риске столкнуться с депрессией из-за неправильной осанки.