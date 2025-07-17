Врач предупредил о риске столкнуться с депрессией из-за неправильной осанки

Неправильная осанка может нарушить синтез гормонов счастья в организме, что грозит развитием депрессии. Об этом «Москве 24» рассказал врач-остеопат, доктор медицинских наук, доктор остеопатии, член Российской Остеопатической Ассоциации Владимир Фролов.

По его словам, нарушение осанки вызывается неправильной работой стоп, из-за чего повышается нагрузка на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы. На фоне этого пациенты сталкиваются с остеоартрозом, проблемами с суставами и позвоночником, а также головной болью.

«К тому же, когда у человека меняется осанка в связи с неправильной работой стоп, в теле возникает хронический очаг боли. Из-за него нарушается обмен веществ в центральной нервной системе, что ухудшает синтез гормона счастья — серотонина. На этом фоне может развиться невротическая депрессия», — сказал Фролов.

Врач также отметил, что нарушение осанки может привести к проблемам с дыханием и движением легких, что ухудшит газообмен и может спровоцировать дефицит кислорода.

Детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов до этого говорил, что неправильный прикус может стать причиной искривления позвоночника у ребенка.

Ранее россиян призвали ходить босиком по траве для здоровой осанки.