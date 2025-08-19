На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Душил и ставил на колени»: избивший школьника из-за клумбы мужчина попал под суд

Во Владимирской области осудят мужчину, избившего 11-летнего мальчика
Shutterstock

Во Владимирской области перед судом предстанет житель поселка Муромцево, который напал на 11-летнего ребенка. Его обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 2 апреля 2025 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, набросился на пробегавшего мимо него мальчика. Мужчина принял его за одного из проказников, которые рвали цветы на клумбе около его дома, и решил проучить.

«Он схватил мальчика за куртку, после чего, обхватив руками его шею, стал сдавливать ее, в результате чего пострадавший стал задыхаться, а затем потребовал от ребенка встать на колени», — уточнили в ведомстве.

Школьник сбежал от агрессивного мужчины и рассказал о случившемся матери и бабушке, которые сразу обратились в полицию.

В скором времени дело обвиняемого рассмотрит Судогодский районный суд для рассмотрения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре женщина избила чужого ребенка на детской площадке и попала на видео.

