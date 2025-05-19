На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубани женщина накинулась на чужого ребенка, обидевшего ее сына

В Краснодаре женщина избила чужого ребенка на детской площадке и попала на видео
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

В Краснодаре местная жительница накинулась на мальчика, который обидел ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Инцидент произошел 18 мая во дворе одной из многоэтажек на улице Яна Полуяна и попал на видео. На нем женщина в малиновом спортивном костюме налетает на чужого ребенка с кулаками. По информации канала, семилетние мальчики, играя, не поделили мяч: поспорили и немного подрались. Оставшийся без игрушки ребенок позвонил матери, и та пришла заступиться за сына. Досталось не только обидчику, но и другим детям, которые стали его защищать. После этого в конфликт вмешались взрослые, тогда агрессор якобы заявила, что разберется силой с любым, кто еще раз тронет ее сына.

Родственники ребенка, который пострадал от агрессии женщины в малиновом костюме, написали заявление в полицию, заявили в местном МВД. Теперь в обстоятельствах детской ссоры будут разбираться правоохранители.

Ранее в Приморье отправили на лечение женщину, которая ударила по голове чужого ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами